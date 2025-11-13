Familia Ugalde Cruz-Coke emite declaración pública: "Apoyamos a nuestros familiares que están siendo investigados "

13 nov. 2025 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado sábado 18 de octubre se realizó un impactante hallazgo al interior de un domicilio en la comuna de La Reina: un padre y sus dos hijos estaban fallecidos y no había rastro de un posible responsable.

En un principio, todo apuntaba a un parricidio con posterior suicidio, pero esa hipótesis quedó atrás, una vez que se descubriera que una persona cercana a las víctimas habría planeado y ejecutado el asesinato.

El adulto encontrado muerto fue Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos eran menores de edad. El sospechoso hoy en día es nada más ni nada menos que el cuñado, Jorge Ugalde, quien se encuentra privado de libertad mientras dura la investigación.

El propio Ugalde fue quien contactó a Carabineros para informar el hallazgo de los cuerpos de las víctimas y lo que sorprendió en ese momento fue su frialdad al contar los hechos. Unos días después, se reunieron las pruebas necesarias para sospechar que él había participado posiblemente en el crimen.

La declaración pública de la familia de Ugalde Cruz-Coke

A casi un mes del asesinato del fotógrafo y sus hijos mellizos, representantes de la familia Ugalde Cruz-Coke emitieron una declaración pública.

"Lamentamos profundamente la muerte de nuestro hermano y tío, y de nuestros primos y sobrinos. Como familia estamos consternados y adoloridos por lo ocurrido, y estamos viviendo un duelo muy profundo", señaló el círculo cercano.

La familia indicó que "acompañamos y apoyamos a nuestros familiares que están siendo investigados y creemos firmemente en su inocencia. Desde el primer momento, hemos estado colaborando con la justicia para esclarecer cuanto antes estos hechos horribles".

"Una vez que la justicia haga su trabajo y se conozca toda la verdad, se tomarán las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables", agregaron.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Policial