Quedó todo grabado: Local sufre robo de 2 mil kg de carne, llega Seguridad Municipal y funcionario saca dinero de la caja

13 nov. 2025 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este jueves, un grupo de delincuentes ingresó a una carnicería ubicada en avenida Lo Errázuriz, en Cerrillos, Región Metropolitana, donde permanecieron cerca de dos horas cargando carne en una camioneta. Luego, una patrulla municipal pasó frente al local justo cuando los delincuentes escapaban por segunda vez.

Una hora más tarde, dos vehículos de Seguridad Municipal y funcionarios entraron al lugar. Uno de ellos sustrajo dinero de la caja, según muestran los videos de vigilancia, que captaron todo lo ocurrido.

El ingreso de los delincuentes

Las grabaciones exhiben cómo el grupo trepa un muro y fuerza una entrada lateral. “Entran saltando el muro, reventando la puerta escondida que tenemos al lado, la sacan de su carril, la abren. Posterior a eso, revientan los candados del portón principal”, relató Franco Calfumil, representante de La Carne Distribuidora.

Una vez dentro, los sujetos recorrieron las cámaras frigoríficas y comenzaron a cargar la carne. Según el avalúo realizado por el dueño, se trató de entre 60 y 70 millones de pesos en mercadería. “Se robaron más de 2 mil kilos de carne, hicieron dos viajes, cargaron la camioneta dos veces”, afirmó Calfumil.

Dos horas al interior y una salida registrada por las cámaras

Los videos muestran que los delincuentes se movieron sin prisa dentro del local. “Tuvieron todo el tiempo del mundo. Nosotros estamos al frente de la Escuela de Formación de Carabineros, nos confiamos de eso para estar seguros, pero no”, agregó el representante.

La segunda salida quedó registrada desde un ángulo que permite ver la camioneta avanzar con exceso de carga. “La guinda de la torta, yo creo que son dos. Una es que cuando los ladrones van saliendo del local por segunda vez, pasan, rebotan y suena el estruendo, porque la camioneta iba a tope, a suelo, y salen, toman la avenida y se encuentran con Paz Ciudadana”, señaló Calbumín, quien añadió que luego el vehículo desaparece del registro, sin claridad sobre qué ocurrió después.

La llegada de Seguridad Municipal

Las cámaras muestran que, una hora más tarde, dos patrullas municipales se estacionaron afuera del local, pese a que nadie había dado aviso. Uno de los funcionarios iluminó el interior con una linterna e ingresaron. Fue entonces cuando uno de ellos abrió la gaveta y retiró dinero en efectivo, para posteriormente cerrar la caja y salir del lugar.

“Lo curioso es que una hora después de eso llegan al local dos patrullas sin que nadie los haya llamado. Entonces, claramente ellos vieron a los ladrones saliendo de acá y no hicieron nada”, sostuvo Calbumín, quien añadió: “Para mí estaban coludidos porque la guinda de la torta es que al llegar acá los guardias de seguridad entran al local nuevamente y van verificando con linternas que hay un robo y uno de ellos se va directamente a la caja, abre la gaveta y saca el dinero que quedaba. Se supone que son los buenos y siguen robando, entonces es algo irreal”.

Las primeras diligencias y la denuncia

Durante la madrugada, Carabineros llegó al lugar y constató el acceso forzado en las mamparas. La SIP realizó las primeras diligencias y la Fiscalía instruyó que la investigación quedara a cargo de la PDI.

Calfumil expresó que más tarde llegó un representante municipal. “Hoy vino en la tarde porque yo fui en la mañana a mostrarle la evidencia... Él llega acá pero nada, realmente nos dijo que nos iban a apoyar en todo y se comunicaron con PDI”, indicó.