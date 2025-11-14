Hombre de 64 años murió tras ser atropellado por camión de valores frente al Teatro Oriente en Providencia

14 nov. 2025 - 06:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente de tránsito se registró la tarde noche del jueves en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, luego que un hombre de 64 años falleciera tras ser atropellado por un camión de valores.

El hecho ocurrió en avenida Pedro de Valdivia frente al Teatro Oriente, entre las calles Andrés Bello y avenida Providencia. En ese lugar decenas de personas, entre ellas la víctima, hacían fila para entrar al show del comediante Edo Caroe.

Según Radio ADN, el hombre habría ido a comprar a otro lugar y luego retornado. Al momento de cruzar la calle fue impactado por un vehículo de la empresa Prosegur. De inmediato fue trasladado hasta la Clínica Indisa, en donde luego se confirmó su fallecimiento.

Conductor fue detenido

"Un camión de valores que transitaba por Pedro Valdivia atropella a una persona que está cruzando, preliminarmente por un paso no habilitado", informó el teniente José Villarroel Jorquera, oficial de Ronda Oriente.

"Producto de las lesiones, la persona fallece posteriormente en una clínica cercana", indicó, agregando que en el sitio del suceso había familiares del hombre atropellado, quienes debieron ser contenidos por personal policial.

El Ministerio Público instruyó a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para que se haga cargo de las diligencias.

El uniformado indicó que el conductor fue detenido "por el accidente de tránsito con resultado de muerte y su posible responsabilidad", agregando que en ese momento se le realizó una prueba respiratoria, arrojando 0,0.

"Hay cámaras de seguridad municipales y de locales cercanos, de igual forma hay empadronamiento de testigos; todo eso será informado a la Fiscalía para que ellos determinen la situación judicial del participante y la investigación de la SIAT", señaló.