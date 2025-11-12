Hay 20 personas heridas: Video muestra impactante descarrilamiento de tren en Buenos Aires

12 nov. 2025 - 07:48 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del martes un accidente ferroviario dejó 20 personas heridas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, luego de que los carros posteriores de un tren de la Línea Sarmiento descarrilaran en la estación de Liniers.

Video muestra momento exacto del accidente

Un video registró el momento exacto del accidente, el cual muestra como la parte posterior del convoy se descarrila bruscamente cuando un cambio de vías se abrió de improviso.

En el registro se ve además cómo una joven, que cruzaba en ese momento las vías, observa con incredulidad el accidente, mientras una gran polvareda se levantó con el arrastre del tren por cerca de 300 metros.

20 personas heridas en descarrilamiento

Todo Noticias (TN) reportó que el hecho dejó un total de 20 personas lesionadas, 10 de las cuales debieron ser trasladadas a diversos hospitales, siendo retirados con "tablas y sillas especiales" debido a la gravedad de los golpes.

En fotos y videos que se viralizaron en redes sociales se puede ver el interior del tren, el cual quedó con el "acordeón" de conexión entre los coches torcido y un eje metálico roto entre los durmientes.

La empresa estatal Trenes Argentinos informó que el conductor siguió todos los protocolos correspondientes; sin embargo, la justicia federal ordenó que el hombre sea sometido a un examen de alcoholemia.

