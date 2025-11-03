Niña de 10 años y una mujer lesionadas tras caer "desde la parte más alta" de una rueda de la fortuna en Panguipulli

03 nov. 2025 - 09:51 hrs.

¿Qué pasó?

Una niña de 10 años y una mujer adulta resultaron heridas la tarde del domingo luego de caer "desde la parte más alta" de una rueda de la fortuna instalada en la localidad de Panguipulli, en la zona lacustre de la región de Los Ríos.

De acuerdo a la información de Carabineros, los hechos ocurrieron en una feria de juegos ubicada en Ramón Freire con Miguel Carrera, hasta donde llegaron equipos de emergencia para atender a las personas heridas.

La comandante Carola Oyarzún, prefecto de Valdivia, explicó que "al parecer por no haber mantenido bien puestos los seguros de la silla", la menor de 10 años "cayó desde la parte más alta de la estructura hacia el centro de la rueda".

"Esta niña resultó con lesiones menos graves y la mujer adulta que la acompañaba con contusiones, porque también cayó e intentó sostener a la menor", agregó la comandante de la policía uniformada.

Tras el accidente, el operador del juego mecánico fue detenido bajo el cargo de "cuasidelito delitos de lesiones", pero posteriormente fue dejado en libertad mientras espera la citación de la Fiscalía.

Por último, la comandante Oyarzún sostuvo que aún se investigan los motivos del accidente, por lo que no se descartan nuevas diligencias para esclarecer los hechos.

