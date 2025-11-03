Grave accidente en el centro de Santiago: Bus del transporte público chocó con un camión y provocan gran congestión

03 nov. 2025 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de este lunes en la intersección de Carmen con Santa Isabel, en el centro de Santiago. El hecho involucró a un bus de Red Movilidad y a un camión 3/4 que quedó semivolcado.

El accidente ha provocado gran congestión de tránsito en Santa Isabel, ya que los automovilistas que se ven obligados a desviar su ruta hacia el oriente de la ciudad en plena hora punta matutina.

El bus del recorrido 204 iba sin pasajeros por calle Carmen cuando impactó un costado del camión que transitaba por Santa Isabel. La fuerza de este impacto provocó que el camión quedara de costado en plena intersección.

Carabineros informó que no hay personas lesionadas producto de este accidente, por lo que solo se debe lamentar el daño material a los vehículos.

Cortes de tránsito continuará esta mañana

Desde la institución policial anunciaron también que el corte de tránsito en la zona durará hasta a eso de las 08:00 horas, ya que aún se debe retirar los vehículos del sector.

El capitán Francisco Astudillo, oficial de ronda de la Prefectura Central, informó que el bus saldrá prontamente del lugar por sus propios medios, pero que el camión deberá ser retirado con una maquinaria.

El tránsito por Santa Isabel al oriente y por Carmen hacia el sur están cortados desde una cuadra antes del lugar de la colisión.

