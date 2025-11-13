Bus Red arrasó con kiosco, poste de cámaras de seguridad y un semáforo en Providencia
- Por Ariel Araya | Julio Ahumada
¿Qué pasó?
Un accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, luego que un bus Red chocara con un kiosco, un poste de cámaras de seguridad y un semáforo.
No hubo lesionados
El hecho ocurrió pasadas las 06:00 horas en avenida Providencia en dirección al poniente, cerca de la intersección con calle Concepción. Desde TransporteInforma comunicaron que existe restricción de la pista derecha de buses producto del siniestro vial.
Por razones que se investigan, el vehículo arrasó con el inmobiliario público y el local comercial, que se encontraría sin ninguna persona en su interior. Preliminarmente, se sabe que el conductor habría sufrido un ataque de tos que le hizo perder el control.Ir a la siguiente nota
Pese a la gravedad del accidente, el chofer del bus no resultó con lesiones, tampoco pasajeros ni transeúntes que caminaban por el lugar. El bus, sin embargo, quedó con serios daños en la parte frontal.
