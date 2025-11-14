Dos nuevos detenidos por crimen de Krishna Aguilera: Uno de ellos es "El Krosty" y habría sido posicionado en el sitio del suceso

14 nov. 2025 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se confirmaron a dos nuevos detenidos en el marco de la investigación por el crimen de Krishna Aguilera, la joven madre de 19 años que desapareció a principios de octubre en la comuna de San Bernardo y cuyo cuerpo fue encontrado en Calera de Tango semanas después.

Uno de los detenidos es conocido como "El Krosty"

De acuerdo a información preliminar, durante la madrugada fue detenido un hombre apodado "El Krosty". A él se le habría posicionado en el lugar en donde fue sepultada la víctima, en la ladera del cerro Chena, en el sector de Catemito.

Segundo detenido se entregó voluntariamente

Además, durante la mañana de este viernes se entregó a la PDI, en compañía de su abogada y familiares, una segunda persona identificada como Kevin, ya que existía una orden de detención en su contra.

Según los antecedentes que se manejan, su arresto sería por tráfico de drogas y no tendría relación, por ahora, con el crimen de la joven. Eso sí, su abogada confirmó que conoce a Juan Beltrán, quien actualmente permanece en prisión preventiva como principal sospechoso de la muerte de Krishna Aguilera.

La jurista explicó a la prensa antes de entrar al cuartel que se trata de una "entrega voluntaria, está en realidad con el fiscal Marcos Pastén", y detalló que durante el allanamiento registrado el jueves en su domicilio, su representado estaba trabajando.

Finalmente, a la defensora se le consultó si es verdad que Krishna estuvo en ese inmueble después de su secuestro, y aseguró: "En el domicilio de mi representado no estuvo, en ningún momento" e hizo hincapié en que Kevin declaró en dos ocasiones.