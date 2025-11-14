Llevaba a hombres a moteles para drogarlos y robarles: Detienen a mujer que estafaba con particular modus operandi en Providencia

14 nov. 2025 - 11:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un matrimonio fue detenido por realizar una serie de estafas mediante un particular modus operandi, que tenía como víctimas a hombres solitarios que pasaban un momento de relajo en bares de Providencia.

En concreto, la mujer seducía a hombres afuera de los locales de dicha comuna capitalina, para luego llevarlos a moteles, en donde los drogaba para robar sus tarjetas bancarias.

La principal ejecutora del delito fue identificada como Carolina Cerón. Pero no actuaba sola, sino que con su marido, quien la seguía de cerca para después hacer uso de los documentos sustraídos.

Mujer drogaba a hombres en moteles

La subinspectora Andrea Benítez explicó a LUN que la mujer actuaba en el sector de Orrego Luco. Allí esperaba a hombres solitarios a la salida de los bares para ofrecerles servicios sexuales.

La idea era llevarlos a un motel, lugar en donde la aludida, quien habría engañado a por lo menos 12 personas, les proponía a las víctimas tomar un trago, dentro de los cuales metía droga.

"Nos dimos cuenta de que, como había que pagar la habitación o el consumo, la imputada era quien recibía la máquina y hacía que la víctima ingresara su tarjeta y clave en su presencia", dijo Benítez.

"Entonces ella la visualizaba y, mediante WhatsApp, se la enviaba a su pareja, que se encontraba afuera, con el fin de no olvidar la clave", agregó.

Tras ello, la mujer no alcanzaba a estar ni 20 minutos en la habitación y conseguía huir con las tarjetas y los celulares de los hombres.

Su pareja la esperaba a pocos metros

El plan consistía en que su marido, Víctor Muñoz, la esperara estacionado a metros del lugar, para después ir a un cajero automático antes de que las víctimas despertaran.

"Identificamos que utilizaba las tarjetas en supermercados, estaciones de servicio, haciendo cargas de combustibles o comprando alimentos", explicó la subinspectora.