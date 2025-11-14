Caso María Ercira: Revelan video que pone en duda la versión del dueño del fundo donde fue vista por última vez

14 nov. 2025 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo registro audiovisual volvió a poner las miradas en la desaparición de María Ercira Contreras, ocurrida en mayo de 2024, durante una celebración del Día de la Madre en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

El video muestra una secuencia posterior al aviso policial que dejaría en evidencia una contradicción en el testimonio entregado por uno de los dueños del fundo Las Tórtolas, donde la mujer de 85 años fue vista por última vez.

La llegada que no coincide con su declaración

En el registro, difundido por TVN, aparece el hermano de la dueña del predio llegando al lugar después de que Carabineros abandonara el sector. Sin embargo, en su declaración formal aseguró que estuvo presente apenas se reportó la desaparición de la mujer. Esa diferencia horaria encendió alertas en el equipo asesor de la familia.

“Por las declaraciones, tenemos que la hermana es la que lo anoticia de la desaparición, pero esa noticia que se le da, se le da dos horas antes de lo que estamos viendo acá, o sea, que él no buscó inmediatamente, como dice en su declaración”, explicó al mismo canal antes señalado la perito de la familia, Sabrina Gambazza, quien además agregó: “Él empieza a buscar una vez que se va Carabineros. Esto es algo exclusivo que no está en la carpeta investigativa. No sabemos por qué”.

Molestia de la familia

Tras conocerse este nuevo antecedente, la familia expresó nuevamente su preocupación por la forma en que se ha llevado la investigación. Carla Hernández, nieta de María Ercira, cuestionó la actuación de los organismos encargados.

“La verdad, a mí me parece una vergüenza. Yo desde el minuto uno que estoy diciendo de por qué el fiscal no fue al sitio de suceso”, señaló. También apuntó a posibles intentos de ocultar información: “O sea, a mí me da toda la sensación de que están protegiendo a las dueñas de ese restaurante, quizás tienen poder, tienen plata”.

Tercera contradicción detectada en declaraciones

Desde que la asesora privada Sabrina Gambazza asumió un rol más activo en la revisión del caso, ya se han identificado tres testimonios con inconsistencias relevantes. Uno de ellos corresponde a Jacinto Ayala, cuidador del fundo hace más de dos décadas. En su declaración dijo que, tras enterarse de la desaparición, permaneció en la portería. Sin embargo, un video lo muestra subiendo a una camioneta roja.

La investigación incluyó el análisis del tráfico telefónico de Ayala, el cual ubicó su dispositivo dentro del predio durante todo el día de la desaparición y registró llamadas posteriores con otros contactos del fundo.

Otro testimonio bajo revisión

A las inconsistencias anteriores se suma el caso de Fernando Vivanco, también trabajador del predio. Declaró que ese día estaba de vacaciones, salió a la iglesia a las 10:15 horas y regresó cerca de las 16:00, asegurando además que se enteró de la desaparición tres días después, cuando vio las noticias.

Carla Hernández desmintió esa versión en Página 7: “Él se fue a las 10 AM a la iglesia. Eso está ok, pero vuelve a las dos de la tarde, no a las cuatro. Es imposible que no se haya enterado de la desaparición, porque tiene tráfico de llamadas con Andreas, con Jacinto y otros trabajadores del fundo que estaban en el lugar”.

La nieta agregó que Vivanco “tiene cuatro teléfonos y uno de ellos lo intercambia con Jacinto, que le pone su chip a ese teléfono”. También afirmó que otro trabajador, Andreas Kleinert, “cuando se refiere a este trabajador, también cuenta que llegó a las cuatro; se ponen de acuerdo en la horas”.

