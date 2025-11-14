Riesgo de accidente: Sernac emite alertas de seguridad por defectos en tres modelos de autos vendidos desde 2021 en Chile

14 nov. 2025 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió dos alertas de seguridad que comprometen a tres modelos de vehículos de la marca Ford comercializadas entre 2021 y 2025 debido a defectos que suponen un riesgo para los consumidores.

Una alerta afecta a los modelos Ford Expedition y F-150, comercializados en Chile desde 2021 a 2023, y la otra afecta al modelo Ford Explorer vendido en 2025.

Defecto en modelos Ford Expedition y F-150 (2021-2023)

Ford Motor Company Chile SPA informó al Sernac un posible defecto de aire del panel de apertura del techo en los modelos Ford Expedition y F-150.

“En algunos de los vehículos involucrados, el deflector de aire del panel de apertura del techo puede desprenderse de forma parcial o total. En cuyo caso, los consumidores podrían percibir visualmente la separación del deflector de aire de la parte delantera del panel de apertura del techo al abrir/cerrar el mismo y/o escuchar ruidos inusuales (como de viento) al conducir con el techo panorámico abierto”, advirtieron.

Según la firma, si se da la condición de que el deflector se desprenda durante la conducción, en casos extremos, aumentaría el riesgo de accidente.

De este modo, Ford adoptó como medida la inspección y reparación del deflector de aire del techo panorámico, confirmando que todos los 13 clips del deflector de aire están completamente asegurados al marco del techo panorámico.

Según informa Sernac, la reparación tiene una duración de 20 minutos y es gratuita para los consumidores afectados.

Defecto en modelos Ford Explorer (2025)

Respecto al modelo Ford Explorer, comercializado en 2025, Ford informó al Sernac sobre un defecto en el conjunto del parabrisas.

“En algunos de los vehículos involucrados, se puede producir un efecto visual similar a copos de nieve debido a las burbujas de aire atrapadas en la capa de butiral de polivinilo (PVB) del conjunto del parabrisas, la cual se vuelve blanca translúcida al ser expuesta al calor o a la luz solar”, explicaron.

El efecto de copos de nieve es irreversible y puede obstaculizar la visibilidad a través del parabrisas, lo que aumenta el riesgo de accidente.

La medida de reparación consiste en inspeccionar visualmente el parabrisas para comprobar si presenta copos de nieve, de ser el caso la empresa procederá a sustituirlo, procedimiento que tiene una duración aproximada de 2 horas y 20 minutos sin costo para los consumidores.

¿Cómo verificar si tu auto está afectado?

El Sernac emitió instrucciones para propietarios de estos modelos:

Verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN (pinchando aquí). Comunicarse a través del Call Center 800 470 408, correo: acfordcl@ford.com, o sucursales (clic aquí).

Hasta el momento no se han reportado accidentes derivados a estos defectos que afectan a los automóviles mencionados.

