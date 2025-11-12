Temblores afectan a la zona norte: ¿Cuáles son las magnitudes y epicentros de los sismos?
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 4,5 se registró durante la mañana de este miércoles en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 10:12 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 36 kilómetros al oeste de Colchane, a 4 km de profundidad.
Hubo otro temblor dos minutos antes
Poco antes, a las 10:10 horas, se produjo un temblor de magnitud 4,0, específicamente a 42 km al oeste de Colchane, a 5 km de profundidad.Ir a la siguiente nota
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz de los temblores.
Leer más de