Temblor se percibe en la zona centro-norte: Esta fue la magnitud del sismo
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 13:18 horas, un temblor de magnitud 3.0 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al este de Pichidangui, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 80 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
