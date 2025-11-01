Sismo se percibe en la zona central: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor

01 nov. 2025 - 22:57 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este sábado 1 de noviembre se registró un sismo de magnitud 3,5 en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 22:39 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 29 kilómetros al sureste de Rancagua, a 118 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.