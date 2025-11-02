Logo Mega

Reportan temblor en el norte de Chile a solo minutos de sismo en Perú: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

La mañana de este domingo, a las 10:16 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en el extremo norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

El sismo se produjo a solo minutos de un movimiento telúrico registrado en Perú, por el que el SHOA descartó una alerta de tsunami para las costas chilenas.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 34 km al noreste de Cuya, en la región de Arica y Parinacota. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 83 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

