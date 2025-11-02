SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en Perú

02 nov. 2025 - 10:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile este domingo luego de un fuerte temblor en el sur de Perú.

"SHOA indica que sismo magnitud 5.0 a 63 kilómetros al este de Arequipa, Perú, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el Senapred en sus redes sociales.

Si bien el SHOA cifró el movimiento telúrico en una magnitud de 5.0, el Instituto Geofísico del Perú cifró el temblor ocurrido a las 07:47 locales (09:47 en Chile) con una magnitud menor.

De acuerdo al organismo, el sismo tuvo una magnitud de 4.4 y su epicentro se ubicó a 4 km al sureste de Puquina, con una profundidad de 125 km.

