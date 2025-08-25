Presidente Boric confirma querella por homicidio de guardia forestal: "No hay impunidad, los vamos a encontrar y a juzgar"

25 ag. 2025 - 15:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric confirmó este lunes que el Gobierno presentará una querella por el homicidio de un guardia del predio forestal Los Prados de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) en la comuna de Victoria, región de La Araucanía.

El atentado fue perpetrado durante la noche del pasado sábado y dejó a un segundo trabajador gravemente herido. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se reunirá esta jornada con el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, para abordar lo ocurrido.

¿Qué dijo el Presidente Boric sobre el ataque armado en Victoria?

Desde la comuna de Lo Prado, en la Región Metropolitana, Boric comenzó refiriéndose "al brutal e inaceptable ataque a trabajadores de una empresa en la región de La Araucanía, en el que resultó una persona asesinada que se desempeñaba como guardia forestal. Envío mis condolencias a su familia, a sus compañeros de trabajo, a todos sus seres queridos, porque es una pérdida que nos duele como país".

"Quiero que sepan que como Ejecutivo vamos a presentar una querella por homicidio, como ya anunció el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Se está investigando el carácter de los hechos para evaluar si es necesario ampliar o modificar el carácter de la querella", agregó.

"Los vamos a encontrar y los vamos a poner ante la justicia"

El Mandatario señaló que "tengan la certeza quienes realizaron estos actos que los vamos a perseguir a donde quiera que vayan, los vamos a encontrar y los vamos a poner ante la justicia, tal como hicimos con los que pretendieron escaparse de la cárcel de Valparaíso, tal como hicimos con el sicario de Meiggs, tal como hicimos con los asesinos de Curacaví y contra cualquier que crea que a través de la violencia, del delito o del narco puede normalizar el perturbar la paz de los ciudadanos chilenos y chilenas".

"Les decimos que no lo vamos a permitir, acá no hay impunidad. Cuando se cometen estos delitos, Chile se une detrás de una misma causa. No hay impunidad, los vamos a encontrar y los vamos a juzgar", aseguró el jefe de Estado.

