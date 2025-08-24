Sujetos fuertemente armados y a rostro cubierto: Video exclusivo de Meganoticias muestra ataque a guardias de CMPC en Victoria

24 ag. 2025 - 20:38 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias tuvo acceso exclusivo a un video que muestra el ataque a los guardias del predio forestal Los Prados de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) en la comuna de Victoria, región de La Araucanía.

El ataque, realizado mientras los trabajadores hacían una ronda abordo de un vehículo, dejó a un guardia fallecido y a otro herido de gravedad. Las víctimas pertenecen a la empresa Green America, que presta servicios a la CMPC.

Video de Meganoticias muestra ataque en Victoria

El registro de escasos 15 segundos obtenido por el Departamento de Prensa de Mega fue captado por una cámara ubicada en la parte posterior de la camioneta en la que los guardias estaba realizando la ronda de seguridad.

En el inicio de las imágenes se puede ver a dos hombres fuertemente armados saliendo desde la zona boscosa, los que se dirigen inmediatamente hacia la parte delantera del vehículo.

Tras esto, el móvil inicia su marcha, dejando atrás a estos dos sujetos y a otros dos -también armados y a rostro cubierto- que posteriormente aparecen en la imagen desde ambos costados de la camioneta.

Finalmente, se puede ver a los atacantes disparando en contra del vehículo mientras escapada, por lo que los trabajadores solo quedaron a resguardo tras lograr llegar a un camino cercano.

