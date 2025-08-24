Hallan cuerpo de hombre que había sido arrastrado por las aguas del río Pilmaiquén en "ceremonia de sanación"

24 ag. 2025 - 16:40 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo la Fiscalía de Los Ríos confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre que se encontraba desaparecido desde el pasado martes, luego de ser arrastrado por las aguas del río Pilmaiquén cuando practicaba una "ceremonia de sanación" junto a una menor de edad.

¿Qué dijo la Fiscalía de Los Ríos?

"La Fiscalía de Los Ríos confirma que esta tarde fue encontrado el cuerpo de un hombre de 49 años en el río Pilmaiquén, quien estaba siendo buscado desde el martes de esta semana", explicó el ente persecutor en un comunicado.

Allí mismo informaron que el hombre se había extraviado "luego de ser arrastrado por la corriente durante una ceremonia de sanación con una machi en el sector Maihue de la comuna de Río Bueno".

Por último, relataron que "el fiscal Sergio Fuentes está recabando los antecedentes del hallazgo" y que prontamente se entregará una declaración con mayores detalles.

En un tono más cauto, la Policía de Investigaciones (PDI) en la región de Los Ríos informó en sus redes sociales que "tras un intenso trabajo de búsqueda y rastreo, la tarde de este domingo se confirmó el hallazgo de un cuerpo, que podría corresponder al adulto desaparecido en el río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno".

"Ceremonia de sanación" en el río Pilmaiquén

Tras conocerse los hechos, el mismo martes el fiscal Pierre Neira detalló que "de acuerdo con los primeros antecedentes, una adolescente de 15 años que participaba en una ceremonia de sanación con una machi fue arrastrada por la corriente del río".

"Ante ello, dos adultos se lanzaron a las aguas para rescatarla. Sin embargo, también fueron arrastrados por la corriente. Una mujer de 48 años logró salir por sus propios medios, pero un hombre de 49 años hasta ahora no ha podido ser encontrado", agregó en dicha oportunidad.

El cuerpo sin vida de la menor fue encontrado el pasado miércoles, en medio del mismo operativo de búsqueda que este domingo dio con el hallazgo de los restos del hombre de 49 años.

