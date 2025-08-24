Crimen de ingeniero en Curacaví: Autoridades se refieren a tres detenidos y fiscal cuestiona actuar del alcalde de la comuna

24 ag. 2025 - 12:35 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades de la PDI, Fiscalía y Gobierno se refirieron a la detención de tres implicados en el crimen de Michael Peñaloza, ingeniero de 44 años que falleció atropellado por su propio vehículo la madrugada del martes 19 de agosto, luego que este fuese robado por delincuentes desde su parcela en Curacaví, Región Metropolitana.

Fiscalía cuestionó actuar del alcalde de Curacaví

El prefecto Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales, dijo que la madrugada de este domingo, en un trabajo en conjunto con la fiscalía Metropolitana Occidente, "se logró detener a tres imputados, todos chilenos, de 28, 22 y 18 años, con antecedentes penales por delitos de amenazas e infracción a la ley de drogas".

"Dentro de los detenidos, uno de ellos corresponde a quien participa directamente como autor en el atropello que sufre la víctima en la comuna de Curacaví. Todos son autores de múltiples delitos en el desarrollo de la investigación que lleva el Ministerio Público", agregó la autoridad.

"Mantenemos diligencias pendientes para dar con el resto de la banda"

Por su parte, el fiscal Marcos Pastén, indicó por ahora "mantenemos otras diligencias pendientes para dar con el resto de la banda", expresando que "se tratan de delitos de la máxima gravedad, desde el robo con homicidio ocurrido el día 19, como delitos asociados previamente a este mismo inmueble".

Sobre este último punto, el persecutor se refería al robo ocurrido el lunes 11 de agosto en la parcela de Peñaloza, "en que estos sujetos ingresaron al domicilio a sustraer especies", hecho calificado "robo en lugar habitado", explicó la autoridad.

A esto se le suma un delito de "robo frustrado" ocurrido el mismo día del crimen, ya que los delincuentes habrían ingresado horas antes para llevarse el vehículo. "Además, estos sujetos provocan el incendio de las especies sustraídas, así que también es un delito que le vamos a imputar", agregó.

También, el fiscal mencionó que "producto de las diligencias hemos podido asociar a lo menos a uno de los sujetos con otros delitos que son también de importancia, como tráfico de drogas. Hemos logrado encontrar vehículos receptados".

En la instancia, el fiscal fue consultado por el actuar del alcalde de Curacaví, Christian Hernández, quien concurrió a la casa de uno de los detenidos, a solicitud de la madre de este, para intentar persuadirlo de entregarse a Carabineros.

Al respecto, la autoridad afirmó que "no nos fue informado esta actuación por parte del señor alcalde", agregando que "es muy relevante señalar que este trabajo debe ser en el ámbito de sus competencias. La investigación penal le corresponde al Ministerio Público con las policías. La realización de actuaciones de investigación por parte de otros organismos no es la vía adecuada, por varias razones".

"Primero, porque puede entorpecer investigaciones que ya se encuentran en curso. Y segundo, porque no debemos dejar de tener en cuenta que la prueba que se produce durante las investigaciones es después analizada por los tribunales", indicó el fiscal.

Pastén sostuvo que, si bien entiende el "clamor de la comunidad" que muchas veces este es recepcionado por las municipalidades, "de ahí a realizar actuaciones que le corresponden de forma exclusiva y excluyente a los órganos competentes hay que ser extremadamente cuidadoso, por los resultados que se puedan producir".

"Los resultados de las actuaciones que se realizaron por parte de la municipalidad los tendremos que analizar. Leí por ahí una declaración del alcalde donde dijo que ellos habían realizado actuaciones investigativas. Bueno, vamos a ver si esto ha traído algún perjuicio", comentó.

"Hay límites infranqueables en la ley"

Sobre el actuar del alcalde Hernández también se refirió el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien estuvo presente en la conferencia de prensa ofrecida por la policía y la fiscalía.

"Es evidente que los alcaldes tienen un propósito de interés general en sus comunas por tratar que los asuntos de seguridad sean abordados directamente (...) Pero creo también que es conveniente que tengan presente que hay límites infranqueables en la ley. (...) Los municipios tienen labores preventivas, no tienen labores policiales y menos aún investigativas", aseguró el secretario de Estado.

"En ocasiones, la buena voluntad y el propósito de satisfacer ese interés general pueden exponer indebidamente a las autoridades públicas. No por una decisión deliberada, sino que precisamente por los resultados en los cuales ha hecho referencia el fiscal Pastén en una situación irregular", añadió la autoridad de Gobierno.

Cabe mencionar que el Juzgado de Garantía de Curacaví determinó ampliar la detención de estas tres personas hasta el próximo miércoles 27 de agosto, a las 11:00 horas.