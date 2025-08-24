"Su madre podrá verlo en la cárcel, pero a Michael no lo veremos más": Primo de ingeniero asesinado tras detención de 3 personas

24 ag. 2025 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, el primo de Michael Peñaloza, ingeniero de 44 años que falleció atropellado por su propio vehículo luego que este fuese robado por delincuentes desde su parcela en Curacaví, se refirió a la detención de tres sospechosos de haber participado en el crimen.

Cabe destacar que en un principio se había informado del arresto de solo una persona, de 28 años, quien se entregó a la policía tras ser persuadido por su madre e, incluso, el alcalde de Curacaví, sin embargo, con el pasar de las horas se confirmó la captura de otras dos personas más.

Familia se mostraron tranquilos con detención de sospechosos

El primo de la víctima, Alejandro, se mostró conforme con las diligencias que permitieron la detención de los implicados. Al respecto, dijo que como familia tienen "tranquilidad de que se está trabajando", aunque dijo no conocer detalles de la investigación.

El familiar de Peñaloza dijo que tienen la "absoluta seguridad" de que quienes participaron en el robo con homicidio son las mismas personas que días antes habían entrado a la parcela a robar: "Por las vestimentas, las grabaciones, las cámaras, porque en el primer robo se llevaron la copias de las llaves del vehículo".

"Michael andaba manejando la camioneta en el primer robo y cuando llegó no estaba la copia de las llaves", relató. Por eso, el ingeniero al día siguiente comenzó a gestionar el cambio de chapa de la camioneta. "Llegaron cámaras, focos, había cerrado con cercos para mejorar el tema de la seguridad", dijo.

Alejandro se refirió a la posibilidad de que la banda delictual tuviese el dato de que, el día posterior al crimen, Michael concretaría el cambio de chapa: "No sabemos si ellos tenían la información de ese hecho, pero sí nos causó sospecha, porque es muy raro. Era el último día (antes modificar la chapa)".

"Su madre podrá ir a verlo en la cárcel, pero a Michael no lo veremos más"

Sobre el primer detenido, cuya madre fue la que ayudó a convencerlo de que se entregara a la justicia, Alejandro prefirió no ahondar demasiado. "No voy a hablar de lo que tiene que ver con su madre. Ella va a poder ir a ver su hijo a la cárcel, nosotros a Michael no lo vamos a ver más", expresó.

"Él no era menor de edad. Con 28 años eres una persona que ya sabe lo que haces. Obviamente, cualquier madre siente que su hijo es una víctima más", declaró, sin embargo, dijo como familia, "no queremos que esto se tome como que la víctima es él, porque acá hay una sola víctima, que es Michael".

"Nosotros perdimos un plato en la mesa, es un lugar en las fiestas familiares que no va a estar. Esto ha sido súper complicado, súper shockeante para todos, para su familia en general. A Michael no lo vamos a tener más. Sus hijas no van a tener a su padre", relató Alejandro, visiblemente afectado.

Finalmente, comentó que su primo "se escapó de Santiago, porque le gustaba la tranquilidad. Le encantaba estar tranquilo, él vivía feliz en su soledad. Disfrutaba mucho, era su pequeño paraíso. Pero nos está pasando algo como sociedad, que estamos arrancando de Santiago, pero también nos va siguiendo la delincuencia".