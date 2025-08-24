Logo Mega

Tragedia en Futrono: Fiscalía de Los Ríos investiga incendio en el que falleció un adulto mayor

 La Fiscalía de Los Ríos dirige las diligencias investigativas por un incendio ocurrido esta madrugada en la comuna de Futrono, en el que falleció un hombre de 71 años.

El siniestro se registró alrededor de las 03:30 horas en calle Balmaceda, donde resultaron afectados dos inmuebles y locales comerciales, con pérdida total.

Dos mujeres de 84 y 59 años lograron salir con vida. En el lugar trabajaron voluntarios de distintas compañías de Bomberos de Futrono y Reumén.

El sitio del suceso fue aislado por Carabineros y el fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, Sergio Carmona, dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal y la Brigada de Homicidios de la PDI con peritos químicos, para establecer el origen del incendio.

