Crimen de ingeniero en Curacaví: Implicado se entregó voluntariamente a Carabineros

24 ag. 2025 - 08:08 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo se confirmó la detención de uno de los presuntos implicados en el crimen de Michael Peñaloza, ingeniero de 44 años que falleció atropellado por su propio vehículo luego que este fuese robado por delincuentes desde su parcela en Curacaví, Región Metropolitana.

Según confirmó Carabineros, la persona se entregó en la 63 Comisaría de Curacaví, siendo derivada posteriormente hasta la Policía de Investigaciones (PDI), institución que actualmente está a cargo del caso, por instrucción del Ministerio Público.

El alcalde de la comuna, Christian Hernández, dijo a Meganoticias Siempre Juntos que la persona arrestada es de nacionalidad chilena y residente de Curacaví, y al momento de entregarse a la policía confesó su participación en el homicidio ocurrido la madrugada del pasado martes 19 de agosto.

Mamá del sospechoso se contactó con la municipalidad

De acuerdo al jefe comunal, la detención se concretó luego que la madre del sospechoso se contactara con la municipalidad.

"Se comunica con mi jefe de gabinete para tomar contacto conmigo, con el fin de comunicarme que su hijo le había confesado su participación en el delito y que nos solicita ayuda para persuadirlo de que lo correcto era que se entregara", indicó Hernández.

"Durante horas de esta madrugada, a eso de las 02:00 horas, llegamos hasta el domicilio (del detenido). Concurrí yo personalmente junto al director de seguridad y el jefe de gabinete, con el resguardo de equipos de seguridad municipal, para proceder a la entrega del sospechoso", agregó.

El alcalde indicó que esta medida es producto de un trabajo que "veníamos haciendo desde el momento en el que se cometió el delito".

"Su actitud era de mucha congoja, pena y arrepentimiento"

El jefe comunal indicó que, una vez dentro del domicilio, el sospechoso "se muestra muy acongojado. La actitud de la persona era de mucha congoja, de mucha pena, y de arrepentimiento, pero aun así, no estaba completamente decidido de enfrentar la justicia".

Sin embargo, luego de una conversación que las autoridades tuvieron con la familia del detenido, de 28 años de edad, "él decidió entregarse voluntariamente en compañía nuestra".

Sobre los motivos por los cuales no se quería entregar a Carabineros, el alcalde expresó que el detenido "evidentemente tenía miedo de las consecuencias de sus actos, y tenía mucho miedo respecto de cómo enfrentar la situación. Tengo la impresión de que no estamos hablando de un delincuente profesional".

Noticia en desarrollo...