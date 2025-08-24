Atentado a CMPC de Victoria deja un guardia fallecido y otro herido de gravedad

24 ag. 2025 - 01:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un vigilante de la empresa Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) murió luego de un atentado ocurrido en inmediaciones Predio los Prados de CMPC del Sector de Selva Oscura, mientras que otro resultó herido de gravedad.

El hecho ocurrió en horas de la noche de este sábado en la comuna de Victoria, Región de la Araucanía, cuando desconocidos atacaron con armas de fuego a los guardias, provocando la muerte de uno de ellos en el lugar.

En cuanto al trabajador que resultó lesionado, está siendo atendido en el Hospital de Victoria por impactos de bala.

Desde la empresa señalaron que, "fue un ataque directo a nuestros trabajadores", mientras que Carabineros y autoridades han desplegado un amplio operativo en el sitio del suceso.

Noticia en desarrollo...