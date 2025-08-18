Villarrica tendrá nuevo supermercado: Esta es la marca que abrió una nueva sucursal en la zona

18 ag. 2025 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo supermercado es el que tendrá la comuna de Villarrica, región de La Araucanía. Esto luego de que el holding Cencosud concretara la apertura de una de las marcas que tiene bajo su alero en el marco de su expansión en los países donde tiene presencia.

El nuevo supermercado está ubicado en Camino Segunda Faja al Volcán Nº 205, dentro de un stripcenter, y cuenta con una superficie de mil metros cuadrados.

Según consigna el portal Supermercado al Día, el espacio prioriza la venta de frutas, verduras y materias primas frescas, además de una amplia variedad de productos nacionales e importados.

El supermercado que llega a Villarrica

La firma que abre sus puertas en Villarrica es Santa Isabel. En esta oportunidad se ha destacado que es el primer supermercado en Chile que incorpora una central de frío con gas refrigerante transcrítico, una tecnología de última generación que permite reducir el consumo energético y el impacto ambiental de los sistemas de climatización y refrigeración, reforzando su estrategia de sostenibilidad.

Otro de los puntos a destacar es que este supermercado empleará a 58 personas, de las cuales 86% son vecinos de Villarrica y un 60% son mujeres.

"Estamos muy contentos de llegar con una propuesta pensada para estar cerca de la comunidad de Villarrica, con un local moderno, amplio y ofreciendo las mejores ofertas y el surtido que nuestros clientes necesitan”, señaló Cristián Siegmund, gerente general de la División de Supermercados de Cencosud en Chile.

Esta apertura se da en el marco del plan de inversión de Cencosud para este 2025, que contempla una inversión de 610 millones de dólares destinados a abrir en nuevas localizaciones.

Todo sobre Región de La Araucanía