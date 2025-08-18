H&M Atelier llega a Chile: ¿De qué se trata la propuesta y cuándo estará disponible?

18 ag. 2025 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva línea de ropa de la marca H&M es la que prepara su arribo a Chile en los próximos días, en lo que será un estreno exclusivo a través de la página web de la firma. Se trata de H&M Atelier, la que atraerá la atención especialmente en hombres.

Con un foco exclusivo en piezas esenciales del vestuario masculino. Ese es el target al que apunta la firma en Chile, con prendas versátiles y dinámicas.

"Queríamos explorar una propuesta de media temporada con piezas icónicas de vestuario para el hombre que aspira a la moda",dice Ana Hernández, diseñadora de moda masculina en H&M.

¿Cuándo estará disponible?

"Seguimos reinterpretando modelos clásicos con una silueta definida, incorporando fibras interesantes que aportan una tactilidad y textura más sofisticadas”, agrega.

La colección mantiene los códigos clásicos de la sastrería, presentes en un traje gris de lana seca y corte relajado, así como en camisas de algodón a rayas en diferentes colores.

A esto se le suman evidentes guiños hacia el estilo urbano con pantalones amplios de denim o cotelé, suéteres de cuello en V y cárdigans de corte recto.

La primera entrega de la colección estará disponible a partir del próximo 21 de agosto, exclusivamente a través del sitio web de la tienda.

Todo sobre Retail