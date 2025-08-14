Supermercado de origen peruano ya abrió cinco sucursales en Chile: ¿Dónde están ubicadas?

14 ag. 2025 - 10:13 hrs.

Poco más de dos semanas lleva funcionando en Chile la primera sucursal del supermercado Mass, de origen peruano y cuya propuesta de valor consiste en "los precios más bajos" y cerca de los usuarios, en el sentido de que sus locales se ubicarán en sectores con altos niveles de tránsito.

Bajo la administración de InRetail, el nuevo actor del rubro funciona bajo la modalidad de "hard discount", es decir, su amplio surtido de productos está a un valor más conveniente para el bolsillo, en comparación a los que poseen las cadenas tradicionales.

Las categorías que componen su oferta son panadería, lácteos, congelados, bebidas y licores, mascotas, snacks, cuidado personal, aseo y limpieza, entre otros.

Estas son las cinco sucursales que Mass abrió en Chile

Recordar que la empresa llega bajo el paraguas de Intercorp, holding que en octubre de 2024 compró la famosa cadena de supermercados Erbi. Por lo mismo, se espera que todas las tiendas que antes la albergaban, a lo largo de todo el país, pasen a ser de Mass.

Hasta ahora, esa ha sido la lógica. Tras la inauguración oficial de su primer recinto, ya van cinco sucursales que se tiñeron del amarillo institucional de Mass. Sus ubicaciones son:

Eliodoro Yáñez 1103 , en Providencia.

, en Providencia. Las Perdices 2980 , en Peñalolén.

, en Peñalolén. Avenida Cerrillos 763 , en Cerrillos.

, en Cerrillos. Gran Avenida 4293 , en San Miguel.

, en San Miguel. Avenida Vicuña Mackenna 3011, en San Joaquín.

Todas estas tiendas tienen dos elementos en común. Efectivamente, son exsucursales de Erbi y tienen el mismo horario de atención: de lunes a sábado, entre 8 y 21 horas; y domingos y festivos, de 9 a 21 horas.

Las otras comunas en que podría instalarse Mass

De seguir la mencionada lógica, entonces sus establecimientos se extenderían hacia Maipú, La Cisterna, Recoleta, La Florida, Independencia, San Bernardo, Lo Barnechea, Santiago y Ñuñoa.

Por otro lado, como Intercorp registró marcas de otros supermercados, estos podrían situarse fuera de la Metropolitana. Entre ellos están Plaza Vea, Vivanda (premium), Economart (económico), Granmax (mayorista), Proxi y Proxi+ (tiendas de conveniencia).

Su ideal es marcar presencia en lugares estratégicos, como en locales sobre los 200 metros cuadrados y/o en el primer piso de edificios que, preferentemente, estén en avenidas principales, barrios residenciales; cerca de universidades, colegios, paraderos, mercados, minimarkets y zonas de alto flujo.

