Familia Paulmann se queda con el 100% de distribuidora de alimentos en proceso de reorganización por millonarias deudas

Una rama de la familia Paulmann quedó en condiciones de convertirse en dueña del 100% de una importante empresa dedicada a la distribución de alimentos y abarrotes en Chile, tras recibir el visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Se trata de Abastecedora del Comercio (Adelco), controlada hasta semanas atrás, en un 50% y 50%, por Inversiones Gibraltar (ligada al clan) y la brasileña IG4, que tras vender su parte cerrará un ciclo que se extendió por casi cuatro años en la compañía.

La transacción se concretará en medio de un difícil escenario financiero para Adelco. A fines de 2024 solicitó su reorganización judicial por deudas superiores a los $33.680 millones y, en los meses posteriores, presentó una propuesta para evitar la quiebra que no convenció a sus acreedores.

El miércoles 13 de agosto, sus acreedores se reunirán para analizar una nueva propuesta. Si el representante de Adelco pide más tiempo para elaborar una estrategia, la solicitud será sometida a votación. De aprobarse, se extiende; de rechazarse, la quiebra sería una posibilidad cada vez más real.

Los detalles de la negociación entre Gibraltar e IG4

El 16 de junio, Gibraltar e IG4 revelaron sus intenciones a la FNE de llevar adelante una "operación de concentración", la que consistiría en que la primera iba a comprar toda la participación accionaria de la segunda en Adelco.

Presentados los antecedentes, se instruyó que la negociación fuera investigada para descartar eventuales irregularidades que dañasen la libre competencia del mercado. Al no detectarse, ambas fueron autorizadas a continuar con la transacción.

"Esta Fiscalía concluyó que la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en ninguno de los segmentos que pudieran ser afectados por los efectos de esta", determinó el organismo para aprobarla.

Así, mediante la compra del 50% que ejercerá Gibraltar, los Paulmann recuperarán el poder de Adelco, fundada en 1976 por el fallecido empresario Jürgen Paulmann (hermano del fundador de Cencosud, Horst Paulmann (que murió en marzo de este año) y su esposa, Rosemarie Mast.

Con la viuda fuera de la vida empresarial, actualmente los hijos del matrimonio conforman la parte ejecutiva de Adelco: Eberhart, Andel, Margit y Holger Paulmann Mast. Su inversión más importante es la aerolínea Sky Airline y son dueños de Mundo Dulce, operadora de Tip Top y Gelato's.