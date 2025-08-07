Mallplaza confirma nuevo outlet en Chile: ¿Dónde se ubicará y con qué nombre sería bautizado?

07 ag. 2025 - 10:45 hrs.

Lo que a principios de año era un contundente rumor en la industria del retail nacional, hoy ya es una intención encaminada a convertirse en una realidad. Mallplaza ratificó sus planes de asentarse en el mercado de los outlets, donde tiene una incipiente experiencia comercial.

En marzo, la idea de incursionar en otras oportunidades de negocio estaba medianamente desarrollada. Ahora, la propia transnacional detalló que con su expansión busca complementar su modelo de centros urbanos y responder a los consumidores con operaciones más eficientes y flexibles.

Los proyectos estarán fuera de la Región Metropolitana, en una zona que la compañía conoce bien. Según reveló, los nuevos outlets se emplazarán en la región del Biobío, donde posee tres recintos: Trébol (Talcahuano), Mirador Bío Bío (Concepción) y Los Ángeles (en la comuna homónima).

El futuro outlet de Mallplaza

El anuncio fue durante la publicación de los exitosos resultados que Mallplaza obtuvo durante el segundo trimestre de 2025, en el que registró ganancias por 171 millones de dólares en total.

Sobre su estrategia de expansión, señaló que se sostiene en dos pilares: un plan de crecimiento selectivo —con iniciativas para Mallplaza Trébol y Mallplaza Oeste, en Cerrillos— y una nueva vertical de negocios —es decir, locales especializados que atiendan a clientes específicos (nichos)— con formato outlet.

Al respecto, indicó que los proyectos de outlet para Mallplaza Bío Bío se traducen en una reconversión para incorporar reconocidas marcas: "La nueva propuesta incluirá más de 50 tiendas y una oferta de entretención como Cinemark, Chuck E. Cheese, Happyland, Trampoline Park y una pista de hielo, además de servicios esenciales como Tottus y Homecenter", adelantó.

¿Qué nombre tendrían los nuevos outlets de Mallplaza?

Las gestiones por instalarse en este mercado —en el que se ofrecen productos de grandes marcas a precios más bajos que los tradicionales— vienen realizándose desde agosto de 2024, al menos. A partir de aquel mes, inició las tramitaciones para inscribir las marcas con las que bautizaría a sus nuevos outlets.

La primera que solicitó registrar fue Mega Outlet Biobio, dedicada a la venta al por mayor y al por menor, restaurantes y locales de comida rápida, banco y seguros, y a la organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios, por mencionar algunos.

En enero de 2025 fue el turno de Plazaoutlet Bío - Bío, especializada en los mismos servicios que la anterior y cuyo logotipo —el que se instalaría en la fachada del centro comercial— es el siguiente:

El eventual logotipo del nuevo outlet de Mallplaza en el Biobío.

Sin embargo, la tramitación de ambas no ha estado exenta de problemas: el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual prohibió sus registros, porque tienen una semejanza gráfica y fonética con otras marcas ya inscritas, como es el caso de Premium Outlet Bío Bío y su derivación Bío Bío Premium Outlet.

Para Mega Outlet Biobio, Mallplaza presentó una apelación que este jueves 7 de agosto fue admitida por el Tribunal de Propiedad Intelectual. En cuanto a Plazaoutlet Bío - Bío, su rechazo fue comunicado a principios de julio; eventualmente, ingresaría otra apelación en los próximos días.

