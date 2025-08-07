Tienda de Hites está con remate final por cierre definitivo: ¿Qué sucursal es y cuándo es la clausura?

07 ag. 2025 - 14:35 hrs.

En el retail chileno están conviviendo simultáneamente dos realidades muy opuestas. Mientras algunos anuncian millonarias ganancias y ambiciosas expansiones, otros se ven obligados a tomar drásticas medidas para mantener a flote su negocio.

Entre los últimos se encuentra una emblemática tienda, con 85 años de historia en el comercio nacional. Resulta que Hites, con sucursales a lo largo del país, está desarrollando un plan de eficiencia para ahorrar miles de millones de pesos en gastos de administración y ventas.

Las medidas que ha tomado por seguir la estrategia no han sido fáciles. A principios de 2025, desvinculó al 15% de su plantilla y cerró uno de sus locales en Santiago Centro. Ahora en agosto, el mismo destino tendrá otro de sus recintos, ubicado en la región del Biobío.

El nuevo cierre definitivo que prepara Hites

Los centros urbanos son los pilares comerciales de la economía de comunas y ciudades. Alrededor de sus Plazas de Armas se instalan tiendas que aprovechan los altos niveles de circulación para captar nuevos clientes y consumidores. Sin embargo, en la capital del Biobío, ocurre un caso particular.

En la intersección de las calles Barros Arana y Castellón, pleno corazón de Concepción, hay un Hites cuyas vitrinas lucen una gigantografía roja con el mensaje: "Por cierre de tienda. ¡Remate final!". La clausura será en agosto, dentro de las próximas dos semanas.

Así luce la fachada de la tienda Hites que cerrará en agosto (Instagram @alexasalazarmg)

Los descuentos en sus cientos de prendas están vigentes desde, por lo menos, mayo de este año. En la actualidad, algunas de las ofertas más atractivas son zapatillas de grandes marcas desde los $5.600 y jeans a partir de los $7.000.

Pese al cierre, la empresa no se va de Concepción. La idea es fusionar la clausurada sede con la sucursal Hites que está en una de las esquinas de la Plaza de Armas, en la misma calle Barros Arana. Así, reducirán gastos y se concentrarán en el local emplazado en una ubicación más estratégica.

Hites se concentrará en esta tienda cercana a Plaza de Armas, ubicada en un sector más estratégico en Concepción (Google Maps)

No es la primera tienda del centro de Concepción que baja sus cortinas

El cierre de uno de los locales de Hites se suma a otra importante pérdida que el centro urbano de Concepción sufrió en octubre del año pasado, cuando Ripley comunicó que su histórica sede en calle Barros Arana 839 no iba más.

"Estamos siempre evaluando nuestras distintas áreas de gestión, con foco en la experiencia que tienen los clientes y en la rentabilidad que ellas representan, lo que nos llevó a cerrar dos tiendas", expresó la compañía en ese entonces, refiriéndose también a su extienda en Huérfanos 967, Santiago.

