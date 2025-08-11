Llega a Chile la cadena de comida rápida más exitosa de Brasil: ¿Dónde estará su primer local?

11 ag. 2025 - 09:20 hrs.

La industria de la comida rápida en Chile experimentará la incorporación de un nuevo actor. Directamente desde Brasil y con casi 45 años de historia, los consumidores chilenos pronto podrán degustar el menú de una empresa que quiere implementar una ambiciosa expansión en el país.

Conocida como "la mayor cadena de comidas completas" en su país de origen, dentro del corto plazo aterrizará a suelo nacional la compañía Giraffas, actualmente en búsqueda de socios locales para establecerse en un primer destino que ya está definido.

Con más de 400 sucursales repartidas por 25 estados del gigante de Sudamérica, escogió a Chile para debutar en mercados internacionales, tras un estudio que identificó las claves para conquistar el paladar de los usuarios.

¿Dónde estará el primer local de Giraffas en Chile?

Para dimensionar el impacto de su llegada, construyó un patrimonio de marca que lo alzan como líder de su sector en Brasil: "Es sinónimo de una experiencia gastronómica única", detallan plataformas apoyadas por entidades gubernamentales, como la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

Presente en calles, centros comerciales, hipermercados, estaciones de autobuses y aeropuertos en su país, promete precios "accesibles" y una carta compuesta por carnes a la parrilla, variadas proteínas, guarniciones, sándwiches y postres, "todo preparado al momento y con sabor casero".

Así se espera que sea la fachada de las futuras tiendas de Giraffas en Chile (Giraffas)

El anuncio de su instalación en Chile fue en julio, cuando expresó que busca un socio para liderar su desarrollo en nuestro país a través de un modelo de franquicia; es decir, no tendrá locales propios. El plan es abrir 52 sucursales en diez años. La primera estará en Santiago y luego se expandirá hacia Viña del Mar, Antofagasta y Concepción.

"Buscamos candidatos con experiencia en la gestión de múltiples unidades, con foco en calidad y servicio. La afinidad natural de los chilenos con Brasil, su cultura, alegría y gastronomía, crea el escenario ideal para el éxito de la marca", afirmó Mauricio Paschold, fundador de MP Franchising, empresa asesora de Giraffas.

"Llega con lo mejor que tenemos"

En un comunicado, argumentó que la elección de Chile se fundamenta en la identificación de una "fuerte sinergia" entre su propuesta y el perfil del consumidor chileno, "que valora las comidas frescas, con proteína en el plato y una excelente relación calidad-precio".

"Giraffas llega a Chile con lo mejor que tenemos: comida de verdad, sabor, abundancia y alma brasileña", señaló Eduardo Guerra, CEO y fundador de la cadena. "Estamos seguros de que esta experiencia se conectará con los hábitos y el potencial del food service chileno", concluyó.

