Conocida marca portuguesa inauguró su primera tienda en Chile: ¿En qué mall está ubicada?

El mercado chileno de la moda se renueva tras la apertura de la primera tienda en el país de una famosa marca de Portugal, con un amplio catálogo en prendas, calzado, bolsos, bisutería, gafas de sol, relojes y accesorios, que promete conquistar al público femenino.

Fundada por la empresaria Manuela Medeiros en 1994, con el propósito de instaurar una moda a precios más accesibles, ya está operando la sucursal inaugural en Chile de Parfois. En un espacio de 140 metros cuadrados, con un diseño minimalista y luminoso, las interesadas pueden conocer su colección completa.

Tal como lo hace con sus más de mil locales distribuidos en 74 países, su propuesta es traer a territorio nacional las últimas tendencias de moda, introduciendo colecciones limitadas, continuando con el lanzamiento de contenido inspirador y creando una experiencia de compra única.

¿Dónde está la primera tienda de Parfois en Chile?

Diferenciándose de la mayoría de las empresas que elige a Santiago para instalarse por primera vez, la europea escogió otra importante ciudad para implementar su plan de expansión en suelo chileno.

La portuguesa apostó por un centro comercial de la región de Valparaíso: el segundo piso del Mall Marina Oriente, en Viña del Mar. Desde el pasado 2 de agosto que está recibiendo público interesado en su innovadora oferta.

Así es la primera tienda de Parfois en Chile.

"Esta apertura viene a reforzar el trabajo que estamos realizando para hacer de Mall Marina un centro comercial que recibe a grandes marcas del mundo", expresó Diego Alliende, gerente comercial de Grupo Marina.

Tras la apertura, la siguiente etapa es la habilitación de sus canales digitales, lo que sucederá "durante los próximos meses", señalaron. Hoy, su sitio web arroja un formulario para suscribirse a su newsletter; cuando esté operativo, clientes de todo el país podrán comprar sus productos a través de Internet.

