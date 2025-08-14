Se concreta la quiebra de Corona: Justicia confirmó la liquidación concursal voluntaria de la firma

14 ag. 2025 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 12 de agosto, el Primer Juzgado Civil de Santiago entregó su resolución sobre el proceso de quiebra de multitiendas Corona, empresa que después de una serie de desencuentros familiares, tuvo que llevar adelante la liquidación de sus bienes para poder saldar sus deudas, o parte de ellas, con sus acreedores.

En el escrito emanado por la justicia, se destaca que el 22 de julio pasado se declaró el incumplimiento del Acuerdo de Reorganización judicial de la firma, por lo que se ordenó pasar la resolución judicial a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para la nominación del liquidador titular y suplente, lo que ya fue resuelto.

La resolución de la justicia sobre la quiebra de Corona

En el mismo documento se consigna que "se decreta la liquidación concursal voluntaria como empresa deudora de Multitiendas Corona". A su vez, se consignó que "adviértase al público que no debe pagar ni entregar mercaderías al deudor, bajo pena de nulidad y entregas. Las personas que tengan bienes o documentos pertenecientes al deudor deberán ponerlos dentro del tercer día a disposición del liquidador".

El cierre de tiendas Corona y el incumplimiento del acuerdo de Reorganización

El cierre de la multitienda presentó un vuelco inesperado en el proceso de reorganización judicial que enfrentaba Corona, ya que el pasado 5 de junio los acreedores aprobaron la propuesta de reorganización que presentó la empresa.

Corona obtuvo el apoyo del 100% de sus acreedores bancarios -como banco Internacional, banco BCI- y del 94% de los valistas.

En esa oportunidad, la empresa explicó que "para dar cumplimiento a las ventas proyectadas, se requiere, necesariamente, de un financiamiento por hasta $22.000 millones". También ofrecieron diversos inmuebles como garantía e indicaron que los préstamos serían evaluados por los mismos acreedores bancarios durante este mes de junio.

"La propuesta contempla como un elemento necesario para la concreción de este acuerdo, el que existan, a más tardar el día 20 de junio de 2025, 'aprobaciones o compromisos' por partes de los posibles financistas, elemento esencial para que pueda cumplirse el plan de negocios de la compañía, ya validado por la veedora", añadieron en aquella oportunidad.

Sin embargo, al no haberse cumplido dicho acuerdo, se habría anunciado el cierre de la multitienda que tiene 70 años de historia.

