Municipio de La Serena propone importante cambio para La Recova: Así sería el boulevard en que se convertiría

La Recova es uno de los principales sectores turísticos de La Serena, famoso por ser un recinto comercial con más de 140 tiendas, entre las que destacan las especializadas en artesanía, dulces y distintos restaurantes, todo distribuido en sus dos pisos.

Considerado el corazón de la capital de la región de Coquimbo, la municipalidad planteó la idea de reconvertirlo en un moderno boulevard para recuperar "espacios que cautiven" a los vecinos y sus visitantes, según declararon las autoridades locales.

Las negociaciones con la administración del histórico lugar están avanzadas, especialmente por los beneficios que obtendrían los locatarios en caso de concretarse la transformación propuesta.

¿Cómo sería el boulevard de La Recova?

La idea pertenece a Daniela Norambuena, actual alcaldesa de La Serena, quien se comprometió a trabajar por hacerla realidad: "Nos tomaremos las superficies en las que antes se ubicaba el comercio ilegal. Pretendemos que los locatarios saquen sus mesas, sillas y presenten sus productos", detalló.

"Queremos mostrar los exquisitos alimentos que se comercializan en La Recova, porque tienen una gastronomía única que la ha transformado en un referente no solo regional, sino nacional. Hay comida típica, papayas junto con muestras culturales, entre otras", agregó.

Por último, la jefa comunal sentenció que "estamos buscando tomarnos los espacios de bien nacional de uso público para que nuestra población se sienta más segura. Vamos a continuar fortaleciendo su seguridad, iluminación, además de limpieza".

Así sería el boulevard de La Recova en La Serena (municipalidad)

La historia de La Recova

De concretarse el boulevard, el recinto sumaría un nuevo cambio a su larga historia. De acuerdo a Turismo La Serena, sus inicios datan de la época colonial, cuando en 1698 los comerciantes fueron ordenados a vender sus productos en la Plaza Central de la ciudad.

Por una obligación de comercializar todo en un mismo lugar, La Recova se fundó en 1795. Décadas más tarde, se edificó para albergar a los vendedores, pero la infraestructura fue consumida por un incendio en 1965 y el terremoto de 1975, con epicentro en Coquimbo, terminó por destruirla.

Sobre sus restos se construyó el actual inmueble, caracterizado por un estilo arquitectónico neocolonial. Su reinauguración se llevó a cabo en 1981, cuya gran particularidad fue la presentación de la primera escalera mecánica en la comuna.

