Esprit cerrará dos tiendas en Chile a fin de mes: ¿Cuáles son las afectadas?

Situaciones muy distintas están viviendo los grandes actores del retail chileno. Mientras unos sacan cuentas alegres que le permiten desarrollar ambiciosas estrategias de expansión o llegan a Chile para conquistar a los consumidores, otros ajustan sus finanzas para mantenerse a flote.

Durante los últimos meses, en redes sociales circula el rumor de que una importante tienda internacional de moda cerrará en nuestro país, lo que coincide con los descuentos de hasta 60% que lanzó en sucursales y sitio web.

Hablamos de Esprit, ubicada en los principales centros comerciales de Santiago, norte y sur. Según se dice entre los usuarios, su adiós es definitivo; sin embargo, mediante una respuesta oficial a Meganoticias.cl, la compañía precisó que la clausura es a fines de agosto y que afecta solo a algunos locales.

¿Qué locales de Esprit cerrarán en Chile a fin de mes?

A modo de contexto, la transnacional tiene once recintos en suelo chileno. Sus plataformas digitales consignan que la mayoría se concentra en comunas de la Región Metropolitana y el resto se distribuye en ciudades como Rancagua, Concepción, Temuco y Valdivia.

Tras la consulta de Meganoticias.cl, respondió que la clausura aplicará para dos tiendas: una emplazada en un reconocido mall del Gran Santiago y otra en el sur.

Así lucen las vitrinas de algunas tiendas de Esprit en Chile (TikTok @nicobuzeta.fc)

Específicamente, se trata de las que están situadas en Parque Arauco (en Las Condes) y en Cenco Mall Temuco (en la ciudad homónima de la región de La Araucanía). Según informó, dejarán de operar durante los últimos días de agosto.

Eso sí, a diferencia de lo que se rumorea en redes, Esprit no se va de Chile, al menos por ahora. En su misma respuesta detalló los recintos que seguirán recibiendo público:

Cenco Ñuñoa (Ñuñoa)

Costanera Center (Providencia)

Mallplaza Los Dominicos (Las Condes)

Easton Mall Outlet (Quilicura)

La Fábrica Outlet (San Joaquín)

Bosques de Montemar (Concón)

Plaza Reñaca (Viña del Mar)

Puerto Varas (calle Walker Martínez 317)

Villarrica

Razones de cierre estarían relacionadas con quiebra de Esprit

Si bien la empresa no se refirió a las causas que motivan el próximo cierre de sus locales, estarían relacionadas con su quiebra mundial, reportada en agosto de 2024 y ocasionada por efectos de la crisis económica del coronavirus.

A partir de esa fecha, la prensa extranjera informó que Esprit iba a cerrar todas sus tiendas. Las primeras en hacerlo fueron las de Alemania, cuyas fachadas lucían avisos publicitarios como "vaciamos nuestros almacenes" o "ahora o nunca" para incentivar a los consumidores a comprar.

Meses después, fue el turno de las sucursales de Estados Unidos: dos de sus filiales se acogieron a quiebra, a tan solo un año de su llegada a suelo norteamericano.

