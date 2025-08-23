Reos que se fugaron de cárcel de Valparaíso ya fueron ingresados a penal de alta seguridad en Santiago

23 ag. 2025 - 23:49 hrs.

¿Qué pasó?

En un amplio operativo llevado a cabo por Carabineros en conjunto con Gendarmería, se concretó el traslado de los tres reos que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso el pasado viernes 15 de agosto y quienes fueron recapturados la jornada de este sábado en Copiapó.

Los convictos ingresaron a eso de las 22:15 horas a la cárcel de alta seguridad en la comuna de Santiago. "Se concretó, sin novedad, el traslado de los reos fugados desde la cárcel de Valparaíso, siendo ingresados hasta el interior de ese centro penitenciario por parte del personal de gendarmería", señalaron desde Carabineros.

Para llegar a este momento, se realizaron diversas diligencias que permitieron fijar el rumbo que los tres reos tomaron tras concretar una llamativa fuga en medio de la neblina, desde del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

La investigación estableció que, tras su escape, los tres sujetos estuvieron refugiados en algún sector de la región de Atacama, con intenciones de salir del país. Funcionarios del OS9 trazaron un radio en el cual los reos podrían haber estado y luego esperaron a que estos abandonaran su guarida para seguir su viaje en dirección al norte.

Cabe mencionar que durante la recaptura de los reos, se concretó la detención de una cuarta persona, quien es Nelson Orellana Ortiz, hombre de 57 años, con diversos antecedentes policiales, que transportaba a los tres reos al momento de ser detenidos en la ruta 5 norte.

Respecto a este mismo hombre, se solicitó la ampliación de su detención hasta este martes, para seguir sumando antecedentes que permitan establecer el vínculo que tenía con estos tres peligrosos internos.