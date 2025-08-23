Video muestra momento en que son detenidos los tres reos que se habían fugado desde la cárcel de Valparaíso

23 ag. 2025 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un registro audiovisual de Carabineros mostró el momento exacto en el que personal policial detuvo en Copiapó, región de Atacama, a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado desde la cárcel de Valparaíso el pasado 14 de agosto.

En las imágenes se ve el amplio operativo que llevó a cabo el OS9 para concretar la captura, que tuvo lugar justo en el peaje Totoral, en la Ruta 5 Norte. Allí, los uniformados sacaron a los imputados desde un vehículo, los tiraron al suelo y luego los detuvieron.

Reos detenidos son considerados de alta peligrosidad

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, el arresto de los internos ocurrió a eso de las 01:20 horas de este sábado. Sus identidades corresponden a Claudio Fornés Vicuña, Juan González Quesada y Jairo González Miranda.

Los reos eran considerados de alta peligrosidad, ya que dos de ellos cumplían penas de presidio perpetuo calificado por homicidios. González Quesada cumplía condena por el crimen del carabinero David Florido, en 2022, y González Miranda, por el robo con homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez, en 2019.

El fiscal Jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, indicó que estas tres personas "se fugaron el pasado 14 de agosto desde el centro de cumplimiento penitenciario de Valparaíso", sucedido durante la noche, marcada por una intensa neblina que facilitó su escape.

La autoridad precisó que la detención se logró "gracias al trabajo conjunto entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Local de Valparaíso, lo que permitió desarrollar una serie de diligencias tendientes a dar con el paradero de estas personas y lograr su detención".

En el procedimiento también se arrestó al conductor de un vehículo particular que trasladaba a los internos al momento de la captura.

El control de detención se llevó a cabo este sábado en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, mientras los imputados permanecían conectados desde La Serena. Sin embargo, la audiencia de formalización se amplió para el próximo martes 26 de agosto.