Carabineros frustra violenta encerrona a metros de un accidente múltiple en Cerrillos: Hubo disparos en el operativo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Un procedimiento policial se produjo la mañana de este sábado posterior a un accidente múltiple registrado en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana. Se trató de un intento de encerrona que incluyó disparos, a metros de una colisión que había involucrado a, por lo menos, nueve vehículos.
De acuerdo a lo informado por Carabineros, el hecho tuvo lugar en Camino a Melipilla, a la altura del paso nivel de Américo Vespucio. En ese lugar, minutos después del accidente, delincuentes intentaron cometer una encerrona a un automóvil que avanzaba por la avenida, sin embargo, personal policial logró frustrar el asalto.
Una persona resultó detenida
"Mientras estábamos en otro tipo de procedimiento, por el accidente de tránsito por colisión múltiple a causa del hielo, otros conductores nos avisan que se estaba realizando una encerrona a no más de 100 metros de nosotros", señaló el teniente Juan Pablo Letelier, de la Prefectura Santiago Rinconada.Ir a la siguiente nota
Tras ser alertados del delito, personal policial "concurrió a prestar el auxilio de la víctima, enfrentándose directamente con los antisociales, en donde uno de ellos extrae un arma de fuego tipo pistola, con el que nos apunta", agregó la autoridad.
"Uno de los funcionarios policiales justificadamente hace uso de su arma de fuego", indicó, efectuando dos disparos. "Los antisociales fueron totalmente decididos frente a nosotros", añadió.
Según informó el funcionario de Carabineros, al ver la presencia policial, los delincuentes huyeron del lugar, sin embargo, se logró la captura de uno de ellos, "mientras que el segundo individuo salta por la rotonda de altura de 10 a 15 metros", arrojando el arma que había exhibido.
Víctima resultó ilesa
Posteriormente, personal policial se dirigió hasta donde la víctima. Afortunadamente, no resultó con lesiones, aunque sí se encontraba en estado de shock. "Mantiene su vehículo intacto, no logró ninguna perdida", complementó el teniente Letelier.
"Encontramos la pistola con la cual estos antisociales apuntan a este personal policial", continuó el uniformado, mientras que al interior del vehículo usado para el robo "se encontró un arma blanca tipo cuchillo".
Además, el automóvil "habría andado circulando por la Prefectura Rinconada, que es Lo Espejo, Cerrillos, Maipú, intentando efectuar algún tipo de robo", cerró.
