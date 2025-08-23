"Los vamos a someter a la justicia": Presidente Boric tras captura de reos que habían escapado desde la cárcel de Valparaíso

23 ag. 2025 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió esta mañana a la captura de los tres reos que habían escapado desde la cárcel de Valparaíso el pasado 14 de agosto y que fueron detenidos hoy sábado en la comuna de Copiapó, en la región de Atacama.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, la captura de los imputados fue concretada por personal de Carabineros durante la madrugada de este sábado en una plaza de peaje.

¿Qué dijo el Mandatario?

En un punto de prensa, en medio de una pauta por el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, la máxima autoridad del país, señaló que "durante madrugada, en un operativo conjunto entre el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía de Valparaíso se apresó a los reos que se habían fugado desde la cárcel de Valparaíso".

Enseguida añadió sobre los sujetos que cometen actos de delincuencia: "Pueden intentarlo, pero los vamos a encontrar y los vamos a someter a la justicia, estén donde estén".

Para cerrar sobre este asunto, expuso que "a todos los delincuentes les digo desde acá, desde Quinta Normal, que la mayoría de los chilenos y chilenas quiere vivir en paz, seguros y tranquilos. Y que ustedes son una pequeña minoría que perturba esa paz y esa tranquilidad. Y como Estado no vamos a permitir que eso siga sucediendo".

Los detenidos

Cabe mencionar que los detenidos son Claudio Fornés Vicuña, Juan González Quesada y Jairo González Miranda.

Finalmente, la fiscalía agregó que el control de detención será en el Juzgado de Garantía de Valparaíso este sábado y que los cuatro imputados, incluido el chófer del automóvil en el que se movilizaban, serán conectados desde La Serena.

