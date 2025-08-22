"No podemos naturalizar estos hechos": Presidente Boric confirma que identificaron a agresores de hinchas de La U en Argentina

22 ag. 2025 - 22:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric confirmó que la policía argentina logró identificar las personas que agredieron a hinchas de la Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América durante el partido ante Independiente de Avellaneda.

Así lo confirmó en su cuenta de X, donde aseguró que fue informado por las autoridades trasandinas del arresto de estas personas.

¿Qué dijo el Presidente Gabriel Boric?

"Acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile", señaló en la red social.

"Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar", concluyó el mandatario.

Además, el Presidente aseveró que las personas que cometieron estas agresiones, "serán imputados por intento de homicidio".

Agradezco la… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 23, 2025

Presidente Boric deslizó posible querella contra responsables de la agresión

La máxima autoridad del país precisó que, si bien las responsabilidades penales individuales "las tendrá que evaluar la justicia en su mérito", a él en su calidad de Presidente de la República lo que le corresponde es "defender a todo evento a los ciudadanos de nuestra patria que fueron agredidos con una brutalidad inaceptable".

El mandatario aseguró que "claramente hubo graves fallas en la organización" del evento, por lo que "habrá que ver quién fue" el responsable de ello. "Eso lo vamos a conversar con el ministro Elizalde, pero cuando uno ve las imágenes, esto no puede quedar así no más", agregando que, si bien se deben revisar los mecanismos jurídicos en detalle, "mi opinión es que es razonable querellarse contra quienes realizaron este tipo de agresiones".

"Hay una persona que está identificada en los videos, que ustedes lo ven con una bufanda encima, algo así, que golpea a matar a un hincha de la "U", y que después está empujando a uno de los hinchas que cae al vacío. Entonces esas cuestiones no pueden pasar así", complementó Boric.

