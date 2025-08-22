"Es razonable querellarse": Boric desliza posibles acciones legales contra quienes agredieron a hinchas de la "U" en Argentina

22 ag. 2025 - 14:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric deslizó la posibilidad de querellarse en contra de quienes resulten responsables en la brutal agresión que sufrieron hinchas de Universidad de Chile por parte de barristas de Independiente la noche del miércoles pasado, durante el partido celebrado en el estadio Libertadores de América, en la ciudad de Avellaneda, Argentina.

"Nada justicia la violencia que vimos contra chilenos en Argentina"

"Sobre esto hay un hecho que a mí me parece central: nada justifica la violencia que vimos contra chilenos en Argentina. Nada. Hay una discusión de quién realizó el primer acto de violencia. Nada justifica el linchamiento, la brutalidad, la barbarie que vimos contra los hincha de la Universidad de Chile", enfatizó el mandatario tras participar de la ceremonia de los 100 años del Banco Central.

"Por eso, como Presidente de la República, la instrucción que le di a nuestro embajador José Antonio Viera-Gallo fue, de inmediato, apersonarse y revisar la situación en hospitales y comisarías, pero además me pareció que, dada la gravedad del asunto, nuestro ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tenía que ir personalmente", agregó el jefe de Estado.

El Presidente indicó que el jefe de la cartera durante su visita a Argentina se reunió con autoridades de ese país, tales como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Afortunadamente, ayer en la noche, el fiscal dio la orden de la liberación de las 104 personas que estaban detenidas", recordó Boric.

Presidente Boric deslizó posible querella contra responsables de la agresión

La máxima autoridad del país precisó que, si bien las responsabilidades penales individuales "las tendrá que evaluar la justicia en su mérito", a él en su calidad de Presidente de la República lo que le corresponde es "defender a todo evento a los ciudadanos de nuestra patria que fueron agredidos con una brutalidad inaceptable".

El mandatario aseguró que "claramente hubo graves fallas en la organización" del evento, por lo que "habrá que ver quién fue" el responsable de ello. "Eso lo vamos a conversar con el ministro Elizalde, pero cuando uno ve las imágenes, esto no puede quedar así no más", agregando que, si bien se deben revisar los mecanismos jurídicos en detalle, "mi opinión es que es razonable querellarse contra quienes realizaron este tipo de agresiones".

"Hay una persona que está identificada en los videos, que ustedes lo ven con una bufanda encima, algo así, que golpea a matar a un hincha de la "U", y que después está empujando a uno de los hinchas que cae al vacío. Entonces esas cuestiones no pueden pasar así", complementó Boric.

"¿Por qué no hubo ninguno de estos incidentes en el partido de Independiente con la "U" en Chile?"

El jefe de Estado remarcó el hecho de que la policía argentina no detuvo a hinchas de Independiente durante el ataque, lo que a su parecer es una decisión "evidentemente grave". "Por eso le hemos dado la importancia con la visita del ministro Elizalde. Él ya está de vuelta y vamos a ser muy firmes en nuestra posición", sostuvo la autoridad.

"Esta no es una cuestión contra el gobierno ni regional ni providencial ni nacional de Argentina. Nosotros tenemos buenas relaciones entre pueblos y gobiernos, y eso se tiene que mantener así. Pero tenemos que exigir las responsabilidades que correspondan, porque es muy delicado lo que pasó", afirmó el mandatario.

Finalmente, manifestó que lo más relevante es "erradicar la violencia de los estadios, y eso requiere un trabajo de las autoridades, que es importante. ¿Por qué no hubo ningún tipo de estos incidentes en el partido de Independiente con la "U" acá en Chile? Porque hubo trabajo previo muy importante".

