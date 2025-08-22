"Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios": Boric destaca liberación de chilenos detenidos en Argentina

22 ag. 2025 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric destacó la resolución de la Justicia argentina que ordena la liberación de los 103 chilenos detenidos luego de los violentos incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América, Avellaneda, durante la noche del miércoles 20 de agosto.

"Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas", manifestó el mandatario este viernes a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que, durante la madrugada del jueves, el jefe de Estado instruyó el trabajo de la Embajada de Chile en Argentina para el registro de connacionales en hospitales y comisarías a raíz del enfrentamiento entre las barras de Universidad de Chile e Independiente.

Horas más tarde, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajó a Buenos Aires para reunirse con las autoridades trasandinas y coordinar la liberación de los hinchas detenidos y realizar un catastro del estado de salud de aquellos que resultaron lesionados.

Sin embargo, no fue hasta la noche de este jueves que se hizo pública la resolución de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 4 de Avellaneda, ordenando la excarcelación de todos los chilenos detenidos producto de los incidentes en el estadio.

Finalmente, de la mano de las coordinaciones realizadas entre la Embajada de Chile en Argentina y Azul Azul se dispuso la liberación de 98 hombres y cinco mujeres, entre los cuales varios permanecían hospitalizados por lesiones.

Todo sobre Universidad de Chile fútbol