"Uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol": U. de Chile condena violencia en partido contra Independiente

21 ag. 2025 - 18:53 hrs.

La Universidad de Chile emitió este jueves un comunicado oficial tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América, en Argentina, durante el partido de vuelta entre los azules e Independiente, que dejó un saldo de 19 hinchas chilenos heridos.

El club calificó lo sucedido como “uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol” y aseguró que su primera preocupación fue “conocer la situación de nuestros fanáticos afectados”, luego de que la Conmebol suspendiera el encuentro.

No se registraron fallecidos

Frente a los rumores de fallecidos, el comunicado precisó que “una comitiva encabezada por el presidente Michael Clark y el gerente general Ignacio Asenjo, recorrió de madrugada los tres hospitales de Avellaneda y Sarandí donde fueron derivados nuestros seguidores. Gracias a eso se pudo comprobar que, por un milagro, no hubo víctimas fatales”.

El club también informó que el director José Ramón Correa viajó desde Santiago para brindar apoyo legal a los afectados. Según la visita de la comitiva, “de los 19 hospitalizados, 16 habían sido dados de alta y el paciente con riesgo vital pasó a cuidados intensivos gracias a una notable mejoría tras una operación por fractura de cráneo”.

Asimismo, el documento señala que “también se constató la situación de los hinchas detenidos en la tercera y cuarta comisarías de Avellaneda, en donde agradecemos y valoramos la enorme ayuda brindada por la cónsul chilena en Buenos Aires, Andrea Concha”.

"Que la barbarie de Avellaneda no se produzca nunca más"

El club destacó que hará todo lo posible para que “prime la justicia, se castigue con todo el rigor de la ley a los violentos y se sancione a quienes no cumplieron con el deber de organizar adecuadamente un partido”.

Sobre el origen de los hechos, la U denunció que “hinchas de Independiente ingresaron sin obstáculos al sector destinado a la visita, atacando a los pocos seguidores azules que permanecían ahí. Se registraron hechos de extrema violencia e inhumanidad, imposibles de detallar en este comunicado por su crudeza”.

Finalmente, el comunicado concluye: “Como Club siempre hemos condenado la violencia. Nuestra preocupación en estos momentos sigue enfocada en todas las personas que se vieron afectadas, en ayudar a que haya justicia y que la barbarie de Avellaneda no se produzca nunca más”.

Todo sobre Universidad de Chile fútbol