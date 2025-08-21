Trasladan a hinchas chilenos detenidos en Argentinas: Son llevados a diferentes comisarías

21 ag. 2025 - 17:59 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, los hinchas de la Universidad de Chile que se encontraban detenidos en la Cuarta Comisaría en Avellaneda, Argentina, comenzaron a ser trasladados a distintos centros policiales, a raíz de gestiones realizadas por el Consulado General de Buenos Aires.

De acuerdo con la información entregada por Cancillería, a las 17:00 horas de esta jornada se mantenían 100 chilenos detenidos en Argentina, de los cuales 98 se encontraban en la Cuarta Comisaría, en el marco de los hechos de violencia ocurridos en el partido entre Independiente y la "U" en el estadio Libertadores de América en Buenos Aires.

¿Qué se sabe de los traslados de los hinchas?

Los traslados se están haciendo en grupos de 12 personas, y a las 17:30 horas ya se habían realizado tres, de los cuales dos grupos fueron llevados a la Sexta Comisaría y uno a la Segunda Comisaría.

Los hinchas son sacados por un costado del recinto policial, y son subidos a los vehículos destinados para llevarlos a sus nuevos destinos.

Mientras tanto, algunos familiares y cercanos se encuentran afuera de la comisaría esperando que salgan los detenidos, para entregarles algún mensaje o saber si se encuentran bien.

¿Por qué están siendo trasladados los hinchas?

"Tras gestiones de nuestro Consulado General en Buenos Aires, los 98 connacionales detenidos en la Cuarta Comisaría están siendo derivados a distintas comisarías", informó la Cancillería.

Además, aclaró que el trámite se está efectuando "para evitar el hacinamiento y mejorar sus condiciones de seguridad".

"Respecto de los heridos, al momento solo dos de ellos permanecen hospitalizados", precisó.

