Familia de calerano que cayó de la galería en partido de la "U" contra Independiente viajará a Argentina

21 ag. 2025 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

Son dos los hinchas de la Universidad de Chile que se encuentran en un estado de salud más grave, tras los hechos de violencia ocurridos en la noche del pasado miércoles en Argentina, en el marco del partido entre Independiente y la "U".

Uno de ellos es Gonzalo Alfaro, un residente de La Calera que es hijo de un funcionario del Departamento de Salud Municipal de la mencionada comuna, la cual está realizando una campaña para el viaje que realizará su familia a Argentina.

¿Qué se sabe del calerano que cayó de la galería?

Alfaro, de 33 años, se encuentra internado en el Hospital de Buenos Aires, luego de caer desde las galerías del estadio.

Sus seres queridos viajarán en la madrugada de este viernes para acompañarlo, siendo trasladados al aeropuerto por un vehículo proporcionado por la Municipalidad. Mientras tanto, el municipio, con la autorización de sus cercanos, están haciendo una campaña solidaria para ayudar con los gastos que conlleva el viaje y el proceso de recuperación de Gonzalo.

"Como Municipalidad de La Calera, estamos acompañando a su familia con apoyo y contención, mientras la Embajada de Chile en Argentina mantiene contacto para gestionar el viaje que les permita estar junto a su ser querido", señaló el municipio.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido y reafirmamos que el deporte debe ser siempre un espacio de unión, respeto y fraternidad. Confiamos en su recuperación y enviamos toda nuestra fuerza y esperanza a la familia", agregó.

¿Cómo colaborar en la campaña?

El alcalde de La Calera, Johnny Piraíno Meneses, señaló que "lo que debía ser una jornada deportiva se ha transformado en una situación gravísima para un calerano".

"Lamentamos la situación", expresó, asegurando que el Gonzalo "necesita del apoyo de cada uno de ustedes".

"Hemos puesto a disposición una cuenta de ahorro para que la familia pueda reunir los recursos y de esta manera viajar a Buenos Aires y acompañar en el proceso de salud de su hijo, que fue violentamente atacado en este evento deportivo en Buenos Aires".

Los datos bancarios para colaborar son los siguientes:

Brayan Alfaro

20.231.716-2

Banco de Chile

Cuenta Vista

00-124-78250-06

brayanalfaroerazo@gmail.com

