Butacas arrancadas, puertas en el suelo y baños destrozados: Así quedó el Estadio Libertadores de América
- Por Vicente Guzmán
Una noche triste y llena de violencia se vivió en el Estadio Libertadores de América tras el enfrentamiento entre la hinchada de Universidad de Chile e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana, lo que obligó a cancelar el partido.
Tras la barbarie que se vivió en las tribunas, donde ambas hinchadas se lanzaron objetos contundentes y posteriormente algunos aficionados chilenos terminaron linchados por la barra brava argentina, este jueves se revelaron las primeras imágenes de cómo quedó el estadio del Rojo.
Pasillos destruidos
El medio argentino C5N recorrió la tribuna superior sur, donde se encontraba la hinchada de los azules, y mostró en detalle los destrozos que quedaron en el estadio.Ir a la siguiente nota
En el interior del recinto se observaron escombros de puertas, tablas, rejas y fierros botados en el pasillo, además de hornos y heladeras dañadas.
Asimismo, algunas butacas fueron arrancadas para ser lanzadas hacia abajo, donde se encontraba la hinchada de Independiente, que luego atacó brutalmente a los chilenos, dejando 19 heridos, dos de gravedad.
Arrancaron los inodoros
El citado medio también mostró el destrozo en uno de los baños del estadio, en donde se pudo apreciar que arrancaron los inodoros.
"Arrasaron con todo. Acá no había un solo policía, los efectivos llegaron cuando se había producido el descontrol", relató el periodista Adrían Saloni.
Cabe consignar que la localidad mostrada fue usada por la hinchada de Universidad de Chile, que habría causado serios destrozos, sin embargo, al mismo lugar ingresaron luego los aficionados argentinos que acorralaron y atacaron a los chilenos, causando que incluso uno saltara al vacío para escapar.
Leer más de
Notas relacionadas
- Familia de calerano que cayó de la galería en partido de la "U" contra Independiente viajará a Argentina
- "Lo agarraron sin justificación": Chilena cuenta cómo detuvieron a su hermano en Argentina
- Boric condena agresión a hinchas de la "U" en Argentina: "Nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer"