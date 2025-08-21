Manifestaciones de hinchas de la U provocan cierre de accesos de Metro y desvíos de tránsitos en el sector de Plaza Italia
¿Qué pasó?
En la tarde de este jueves, un grupo de hinchas de la Universidad de Chile se reunió en el sector de Plaza Italia para manifestar por los hechos de violencia a ocurridos en el partido entre Independiente y la "U" en el estadio Libertadores de América en Buenos Aires, Argentina.
Tras los incidentes, dos hinchas chilenos resultaron heridos de gravedad, mientras que otros 100 fueron detenidos.
Cierre de accesos de Metro y desvíos de tránsito
Las manifestaciones provocaron que Metro cerrara los accesos de la estación Baquedano de la Línea 1 y desvíos de tránsito en el sector.
"Desde este momento los accesos de estación Baquedano, Línea 1 y Línea 5, se encuentran cerrados de manera preventiva por manifestaciones en el exterior", informó el tren subterráneo, precisando que la estación sólo se encuentra disponible para combinar.
Respecto al tránsito, éste ya se encuentra normalizado, pero en un principio se realizaron los siguientes desvíos debido a la presencia de los hinchas:
- Alameda al oriente en Diagonal Paraguay
- Av. Providencia al poniente en Eliodoro Yáñez y Salvador
- V. Mackenna al norte en Curicó y Rancagua
Para normalizar el tránsito, Carabineros tuvo que hacer uso de sus herramientas de dispersión, como los carros lanzaaguas y lanzagases.
