Justicia argentina ordena liberar a 103 chilenos detenidos por incidentes durante partido entre U. de Chile e Independiente

21 ag. 2025 - 23:51 hrs.

¿Qué pasó?

La Justicia argentina dispuso la libertad de los 103 chilenos detenidos tras los violentos enfrentamientos registrados durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente durante la tarde del miércoles en el Estadio Libertadores de América, Avellaneda.

La resolución llegó tras gestiones coordinadas entre Azul Azul y la Embajada de Chile en Argentina, en el marco de la causa "Collado, Cristóbal y otros s/atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño".

El documento emitido este jueves 21 de agosto detalla que la liberación de los 103 ciudadanos chilenos y un argentino deberá hacerse efectiva en las próximas horas, de acuerdo a los términos del artículo 161 del Código del Procedimiento Penal argentino.

La lista de detenidos contempla a 98 hombres y cinco mujeres de entre 18 y 56 años de edad, con cédula de identidad chilena y domicilios registrados en diversas regiones del país.

En cuanto a su excarcelación, el oficio ordena que esta se haga efectiva "previa verificación de impedimento legal alguno y labrado del acta respectiva".

Además, el documento detalla que varios de los detenidos aún permanecían hospitalizados al momento de emitirse la resolución. Sin embargo, esto no los exime de su liberación.

