Ataque a hinchas de la U: Boric instruye a Elizalde a viajar a Argentina para acompañar a heridos y ver "situación de detenidos"

21 ag. 2025 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric informó que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajará a Argentina tras los hechos de violencia registrados entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente en el Estadio Libertadores de América, en la ciudad de Avellaneda, la noche del miércoles.

De acuerdo al mandatario, el secretario de Estado tiene como objetivo "acompañar personalmente" a los 15 heridos, de acuerdo al último balance de la Embajada de Chile en Argentina, y "revisar la situación de los detenidos", que son 97.

"Inaceptable linchamiento de chilenos"

"Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos", señaló el mandatario en redes sociales.

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", agregó la autoridad, en la misma línea de otras publicaciones hechas horas antes.

"Lo sucedido en Avellaneda está mal en demasiados sentidos"

Cerca de la medianoche, tras conocerse los primeros reportes, Boric también usó sus redes sociales para condenar lo ocurrido en Avellaneda, asegurando "está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", escribió

"Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior", añadió el jefe de Estado.

