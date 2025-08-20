Esteban Valenzuela deja el Ministerio de Agricultura tras descuelgue de su partido de la lista oficialista

20 ag. 2025 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles se confirmó que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, dejó su cargo en el Gobierno, luego de que el Presidente Gabriel Boric le pidiera la renuncia.

Según pudo averiguar Meganoticias, su salida se habría producido a raíz de la decisión de su partido, Federación Regionalista Verde Social (FRVS), de no integrar la lista parlamentaria del oficialismo.

Lo anterior, debido a que el conglomerado enfrentará las elecciones de diputados y senadores en una lista junto al partido Acción Humanista (AH), pese a los reiterados llamados a la unidad que hizo el Presidente Boric.

Subsecretario asumió como ministro subrogante

Valenzuela era el único secretario de Estado militante del FRVS, colectividad liderada por Flavia Torrealba que llevó a su esposo, el diputado Jaime Mulet, como precandidato presidencial en las primarias de izquierda que ganó Jeannette Jara, del Partido Comunista (PC).

Alan Espinoza Ortiz, hasta ahora subsecretario de Agricultura, asumirá como ministro de la misma cartera de manera subrogante.

Según consigna el sitio web del ministerio, Espinoza "es abogado con 17 años de experiencia en el Ministerio de Agricultura, donde ha ejercido cargos de alta responsabilidad, destacando por su liderazgo estratégico, capacidad de gestión y compromiso con el fortalecimiento institucional y el desarrollo rural sostenible".

